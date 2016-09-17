Москва, 17 сентября, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Центризбирком России направил в Генпрокуратуру материалы о якобы распространяемых заранее среди некоторых членов участковых избирательных комиссий заготовок с заявлением о несогласии с результатами голосования, сообщаетсяв субботу, 17 сентября на сайте ЦИК.

cikrf.ru Эмблема ЦИК РФ

В релизе отмечается, что в ЦИК поступают обращения о том, что «среди членов участковых избирательных комиссий одной из политических партий заранее распространяется шаблон «особого мнения» о несогласии с результатами голосования, который они должны подписать после подсчета голосов». В этом документе, по данным ЦИК, заявляется о нарушениях и преступлениях, которые якобы имели место в ходе избирательной кампании, а также в день голосования 18 сентября, в том числе со стороны членов избирательных комиссий.

«В этой связи Центральная избирательная комиссия РФ считает, что распространение данных материалов имеет провокационный характер и является попыткой осознанной дискредитации выборов… Полученные материалы переданы в Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшей проверки», — говорится в сообщении.

ЦИК напоминает, что, в случае, если «особое мнение» будет действительно распространяться, «оно является лишь мнением конкретного члена участковой избирательной комиссии и не требует подписи руководства участковой комиссии о его принятии».