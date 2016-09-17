Симферополь, 17 сентября, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Крым с начала 2016 года посетили уже 4 миллиона 610 тысяч туристов, что почти на 25% превышает показатели всего 2015 года. Об этом, как передает ИА «Крыминформ», сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

mtur.rk.gov.ru Туристы в Крыму

«Больше всего туристов с начала года отдохнули на Южном берегу Крыма — 42% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма — 35%, на Восточном побережье Крыма — 18%, в других регионах — 5%», — отметил он.

При этом Стрельбицкий добавил, что загрузка работающих санаториев и отелей на полуострове составила 55%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации (РФ) в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей высказались за выход из состава Украины.

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