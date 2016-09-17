Екатеринбург, 17 сентября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отравились несколько десятков курсантов Уральского юридического института МВД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.

урюи.мвд.рф Курсанты инситута МВД перед началом занятий. 1 сентября 2016

19 пострадавших доставили в медучреждение с подозрением на острую кишечную инфекцию неясной этимологии. Люди жаловались на недомогание, боли в животе, рвоту. Еще 35 курсантов находятся под наблюдением медиков МВД.

Прокуратура проводит проверку. А тем временем, количество пострадавших растёт. Как пишет издание Znak.com, инфекцию подозревают у 120 курсантов.

Отметим, свои проверки начали Роспотребнадзор и полиция. Причину инфекции ищут, в том числе, на пищеблоке.