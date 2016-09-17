Сан-Франциско, США, 17 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Американский инженер, создатель одних из первых музыкальных синтезаторов Дональд Букла скончался 14 сентября в США на 80-м году жизни, сообщает интернет-журнал FactMag.

buchla.com Дональд Букла и его синтезаторы, фото 1960-х годов

Дональд Букла наряду с Робертом Моугом являлся одним из пионеров синтезаторостроения в середине прошлого века. Свой первый синтезатор Buchla 100 он создал в 1963 году в калифорнийском San Francisco Tape Music Center при поддержке композитора Мортона Суботника. В 1967 году на лейбле Nonesuch Records вышла пластинка Суботника Silver Apples of the Moon, открывшая миру звук синтезатора Buchla. Она же стала первым в истории электронным произведением, выпущенным рекорд-компанией.

В отличие от своего коллеги Моуга, который имел целью создать синтезатор, способный правдоподобно воспроизводить звучание традиционных инструментов и послужить им заменой, Букла был в большей мере сконцентрирован на исследовании новых возможностей, которые даёт электронный звук, и открытии новых горизонтов в музыке. Так, его инструменты не имели привычной клавиатуры, а взамен её использовались электронные сенсорные панели. Позднее Buchla первыми стали внедрять элементы цифрового управления в свои аналоговые устройства.

Несмотря на то, что в конечном счёте революцию в музыкальном мире произвели именно синтезаторы Moog, оказавшиеся более «понятными» для музыкантов, вклад Дональда Букла в последующее развитие электронной музыки трудно переоценить. Продукция Buchla выпускается по сей день, а его подходы к синтезу звука и архитектуре электронных инструментов служат источником идей для большого числа современных производителей синтезаторов.

Сегодня инструменты Buchla используются музыкантами по всему миру как в экспериментальных жанрах, так и в мейнстрим-музыке — в частности, такими исполнителями как Nine Inch Nails, Muse и другими.