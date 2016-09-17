Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Джерси рядом с местом проведения благотворительного марафона сработало самодельное взрывное устройство, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местных сотрудников полиции.

HenrikRomby Взрыв на Бостонском марафоне. 2013

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Отмечается, что самодельная бомба, собранная из взрывчатки и обрезков трубы, находилась в мусорном баке.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые перекрыли место происшествия и близлежащие улицы.