Киев, 17 сентября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, в результате обмена по формуле «2 на 4» волонтер Владимир Жемчугов и сотрудник ООН Юрий Супрун были освобождены из плена.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными

Отметим, что накануне представители ДНР и ЛНР сообщили о достигнутой с украинской стороной в лице уполномоченного по обмену Виктора Медведчука договоренности о проведении в ближайшее время обмена удерживаемыми лицами.

Украина, в свою очередь, освободила следующих лиц: Косяка Евгения Леонидовича (1971), Денисенко Леонида Николаевича (1948), Никифорова Валерия Васильевича (1966) и Никифорову Диану Прокофьевну (1941). Все они подозревались в совершении преступлений, предусмотренных статьей 258−3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова 16 сентября во время брифинга заявила: «В результате долгих переговоров между властями республики и украинской стороной в лице Виктора Владимировича Медведчука была достигнута договоренность о долгожданном обмене. Завтра состоится обмен полковника СБУ на четверых граждан. Граждане — преклонного возраста в тяжелом физическом и моральном состоянии. Надеюсь, все пройдет успешно».

«Достигнута договоренность с уполномоченным представителем по обмену пленными с украинской стороны Виктором Владимировичем Медведчуком. Обмен произойдет в ближайшее время», — сообщила накануне обмена Ольга Кобцева, представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию.

Напомним, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. Благодаря его участию в переговорах были освобождены уже 404 человека, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.