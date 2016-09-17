Вашингтон, 17 сентября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В американском штате Миннесота разбился вертолет экстренной медицинской помощи. Как передает RT, в результате инцидента пострадали 3 человека,

(сс) Staff Sgt. Tawny Schmit / Keystone Press Agency / Global Look Press Вертолет США

ЧП произошло в субботу, 17 сентября, недалеко от аэропорта города Александрия.

Кареты «скорой помощи» доставили раненых в медицинский центр North Memorial Health Care, где им была оказана экстренная помощь.

«Я очень горжусь членами нашей команды за оказание помощи на месте, — сказал гендиректор North Memorial Health Care Кевин Кростон. — И мы рады, что потерпевшие крушение попали именно в наш центр, где им будет оказана лучшая помощь, чем где бы то ни было».

Причины крушения медицинского вертолета пока неизвестны.