Тамбов, 17 сентября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. На сайте Тамбовского отделения партии «Единая Россия» опубликовано открытое письмо заместителя руководителя регионального избирательного штаба партии «Единая Россия» Владимира Головашина, направленное председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову и лидеру региональной группы №11 партии «Справедливая Россия» Александру Бычкову.

Jef Poskanzer Раскол

«Уважаемый Сергей Михайлович! Ваше заявление о готовящихся массовых нарушениях избирательного законодательства и фальсификациях результатов выборов депутатов Государственной Думы на территории Тамбовской области не нашло никакого подтверждения и расценивается нами как провокация. С сожалением приходится констатировать, что оно прозвучало от Вас — лидера парламентской партии, которая в том числе должна содействовать формированию в обществе политической культуры и гражданской ответственности, — сказано в открытом письме, — Утверждения о том, что в регионе в день голосования будет действовать «десант карусельщиков» в составе 12 тысяч человек, которые будут передвигаться на 20 автобусах, пусть останутся на Вашей совести. Однако, хотя Ваше заявление не подтверждается фактами и не соответствует действительности, оставить его без внимания не представляется возможным, так как оно бросает тень на институт выборов в стране.

Региональный избирательный штаб «Единой России» строит свою работу на принципах открытости и законности. И мы будем жестко пресекать любые провокации на избирательных участках в день голосования, попытки фальсификации данных о нарушениях в информационном пространстве, способных повлиять на легитимность избирательного процесса.

На это нацелены все наши наблюдатели и мобильные юридические группы, которые будут оперативно реагировать на все поступающие жалобы и обращения. Учитывая Ваше заявление, мы предпримем особые действия по контролю за въездом на территорию населенных пунктов иногородних автобусов, чтобы исключить возможные провокации.

Причины Вашего голословного заявления видим в серьезных проблемах, которые переживает в последние годы региональное отделение «Справедливой России».

Вы, как председатель партии «Справедливая Россия», должны знать, что региональное отделение партии в Тамбовской области в последние годы не вело системной работы по привлечению в свои ряды новых членов и сторонников, не занималось партийным строительством. Партия не выдвигала своих кандидатов в ходе крупнейшей кампании муниципальных выборов в регионе в 2013 году. Кроме того, «Справедливая Россия» на прошедших выборах в Тамбовскую городскую думу набрала только 4,2%, утратив там свое представительство.

Как председатель партии, Вы согласовали на должность координатора регионального отделения Андрея Колмакова, ранее отбывавшего наказание за фальсификацию подписных листов. Серьезной политической ошибкой было выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в 2011 году «варяга» Гудкова Д.Г., который в течение 5 лет не вел никакой работы в регионе, обманул ожидания жителей региона и не прославился ничем, кроме нескольких скандалов.

Однако в 2016 году Вы повторяете эту ошибку, вновь выдвигая лидером территориальной группы, в состав которой вошла Тамбовская область, «варяга» Бычкова А.П., никому в области не известного. В ходе избирательной кампании «Справедливой Россией» жителям региона не было предложено никакой актуальной региональной повестки, не проводились встречи с избирателями. При этом Бычков А.П. был в регионе всего 2−3 раза. Представители партии, упрекая «Единую Россию» в нарушении равного доступа к СМИ, сами не явились на большинство совместных агитационных мероприятий на ГТРК «Тамбов», не приняли участие в жеребьевке на право размещения агитационных материалов на платной основе. И как итог, партия не направила ни одного наблюдателя для работы на избирательных участках в Единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Избирательная кампания сопровождается расколом внутри регионального отделения партии. Только на минувшей неделе в двух городах Тамбовской области из рядов «Справедливой России» вышло 22 человека, в их числе единственный глава города от «Справедливой России» — глава Кирсанова Терещенко Д.С. На недавней встрече с членом ЦИК Шевченко Е.А. член Избирательной комиссии Тамбовской области с правом совещательного голоса от «Справедливой России» Афанасьев П.А. официально подтвердил нездоровую ситуацию внутри регионального отделения, заявив о недоверии местным отделениям «Справедливой России».

Сергей Михайлович! Ваше заявление о якобы готовящихся массовых фальсификациях в свете этих фактов выглядит лишь попыткой заранее оправдать вполне прогнозируемый крайне низкий результат «справороссов» на выборах в Тамбовской области.

Призываю Вас как лидера партии вмешаться в ситуацию с региональным отделением «Справедливой России», нацелить его на конструктивную работу по обеспечению совместно с другими политическими партиями открытости и легитимности избирательного процесса в Единый день голосования, и отнестись с уважением к выбору жителей Тамбовской области.