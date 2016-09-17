Орландо, США, 17 сентября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В американском штате Флорида возле бильярдного клуба произошла стрельба. Как передает телеканал WFTV, в результате инцидента погиб один человек, еще шесть получили ранения.

Цитата из к/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США Стрелок

ЧП произошло в субботу, 17 сентября, на парковке в городе Орландо.

По предварительным данным, стрельбу устроил неизвестный мужчина, который скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.