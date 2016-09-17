Калуга, 17 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. В Калуге открыт жилой комплекс «Малиновка», возведенный белорусскими строителями. Как сообщает корреспондент, в церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Калинин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Пресс-служба правительства Калужской области На месте будущего микрорайона «Белорусский квартал» в Обнинске заложен памятный камень

В микрорайоне «Малиновка» построено пять жилых домов в 9−19 этажей, общей площадью порядка 34 тыс. кв. метров. На территории жилого комплекса предусмотрены игровые зоны для детей, пешеходные и велосипедные дорожки, благоустроенный пруд. По соседству начато строительство еще 5 многоэтажных домов «зеркального» комплекса «Малиновка-2»

В этот же день Калинин и Аратмонов приняли участие в церемонии закладки памятного камня на месте будущего строительства жилого комплекса «Белорусский квартал» заложили 17 сентября в обнинском микрорайоне «Заовражье». На земельном участке площадью около 30 тысяч кв. м запланировано возведение 3-х десятиэтажных 216-квартирных домов из железобетонных конструкций. Сдача их в эксплуатацию намечена на 2017, 2018, 2019 годы.

Также 17 сентября в городе Балабаново прошла церемония открыли новый жилого комплекс с аналогичным названием «Белорусский квартал». Микрорайон принял первых новоселов.

По словам Калинина, в ближайшее время Калужская область и Белоруссия планируют реализовать еще ряд проектов, среди которых открытие прямого авиасообщения между Калугой и Минском.

В свою очередь Артамонов сообщил, в настоящее время калужанами заключены межрегиональные соглашения о долговременном сотрудничестве с Гродненской, Гомельской и Могилевской областями Белоруссии. В числе наиболее эффективных направлений взаимодействия Калужской области и Белоруссии — сфера строительства, сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура и спорт.

По данным регионального Агентства регионального развития Калужской области за I полугодие 2016 года внешнеторговый оборот региона с Белоруссией составил 58,9 млн долларов, в том числе экспорт — 35,3 млн долларов, импорт — 23,7 млн долларов.

Доля внешнеторгового оборота калужан с Белоруссией составила 2,9% от общего внешнеторгового товарооборота калужского региона и 35,1% от внешнеторгового товарооборота области со странами СНГ.