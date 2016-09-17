Байконур, Казахстан, 17 сентября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Запуск космического корабля «Союз МС-02», который должен был состояться 23 сентября текущего года с космодрома Байконур (Казахстан), отложен по техническим причинам. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса», которое размещено на официальном сайте ведомства.

NASA/Bill Ingalls Экипаж космического корабля «Союз МС-02»

«Роскосмос» принял решение о переносе планируемого 23 сентября 2016 г. пуска космического корабля «Союз МС-02» по техническим причинам после проведения контрольных испытаний на космодроме Байконур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата старта корабля «Союз МС-02» с космодрома Байконур будет названа позже.

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