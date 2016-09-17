Москва, 17 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Власти Франции должны повлиять на официальный Киев для принятия мер по обеспечению безопасности загранпредставительств РФ на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

president.gov.ua Франсуа Олланд и Пётр Порошенко

«С нашей стороны внимание Ж.-М.Эйро было привлечено к продолжающимся актам вандализма в отношении загранучреждений РФ на Украине, — говорится в сообщении, которое размещено на сайте Министерства иностранных дел РФ. — Лавров призвал французскую сторону повлиять на Киев с целью принятия им исчерпывающих мер по обеспечению безопасности».

Кроме того, в ходе переговоров Эйро проинформировал главу МИД РФ об итогах своей совместной поездки в Донбасс с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«В этом контексте состоялся обмен мнениями по тематике урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, — говорится в сообщении. — Оба министра четко подтвердили безальтернативность добросовестного исполнения Минских договоренностей».

Отметим, что телефонный разговор между Лавровым и Эйро состоялся по инициативе французской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого Киев объявил о начале «АТО» на территории Донбасса.