«Томь» обыграла «Арсенал» в матче РФПЛ
Томск, 17 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Тульский клуб «Арсенал» на выезде уступил томской «Томи» в матче седьмого тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Труд» в Томске, завершилась со счетом 0:1.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Голевой момент
Героем встречи стал защитник Виталий Дьяков, который забил единственный мяч.
Таким образом, после семи туров чемпионата РФПЛ «Томь» занимает девятое место с 7 очками. «Арсенал» находится на 13-й строчке с 5 баллами.
РФПЛ. 7-й тур.
«Томь» (Томск) — «Арсенал» (Тула) — 1:0.