Томск, 17 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Тульский клуб «Арсенал» на выезде уступил томской «Томи» в матче седьмого тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Труд» в Томске, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Голевой момент

Героем встречи стал защитник Виталий Дьяков, который забил единственный мяч.

Таким образом, после семи туров чемпионата РФПЛ «Томь» занимает девятое место с 7 очками. «Арсенал» находится на 13-й строчке с 5 баллами.

РФПЛ. 7-й тур.

«Томь» (Томск) — «Арсенал» (Тула) — 1:0.