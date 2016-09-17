Нижний Новгород, 17 сентября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. В Сормовском районе Нижнего Новгорода в результате пожара в жилом доме погибла женщина и двое ее детей, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

pixabay.com Пожар

Трагедия произошла в субботу, 17 сентября, в квартире дома по пр. Кораблестроителей.

«По предварительным данным, квартира, в которой произошел пожар, расположена на 4 этаже 9-этажного дома, — говорится в сообщении. — Возгорание произошло около 12:00».

Отмечается, что в момент ЧП в квартире находилась женщина и трое ее детей. Мать погибла во время пожара, а дети были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».

«В больнице Нижнего Новгорода скончались пострадавшие мальчик 2012 г. рождения и его сестра 2014 года рождения, — говорится в сообщении. — За жизнь еще одного мальчика 2013 года продолжают бороться врачи, он находится в реанимационном отделении учреждения».

В настоящее время на месте трагедии работают местные следователи.