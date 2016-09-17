Обмен пленными по формуле «два на четыре» состоялся в Донбассе
Луганск, 17 сентября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Обмен пленными между ополченцами и украинскими силовиками в формате «два на четыре» прошел сегодня, 17 сентября, в городе Счастье (Донбасс). Об этом, как передает НТВ, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
По ее словам, представители ВСУ передали защитникам Донбасса гражданских, которые «на Украине преследовались по политическим убеждениям».
При этом Кобцева подчеркнула, что власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) готовы к обмену военнопленными с Украиной по формуле «всех на всех».
Отметим, что во время обмена пленными на мосту, который расположен на нейтральной территории, находились представители ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, а также сотрудники СМИ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Украины в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война. ДНР и ЛНР, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого Киев объявил о начале «антитеррористической операции» в Донбассе.
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