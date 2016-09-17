Луганск, 17 сентября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Обмен пленными между ополченцами и украинскими силовиками в формате «два на четыре» прошел сегодня, 17 сентября, в городе Счастье (Донбасс). Об этом, как передает НТВ, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Освобождение из плена. Апрель 1945

По ее словам, представители ВСУ передали защитникам Донбасса гражданских, которые «на Украине преследовались по политическим убеждениям».

При этом Кобцева подчеркнула, что власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) готовы к обмену военнопленными с Украиной по формуле «всех на всех».

Отметим, что во время обмена пленными на мосту, который расположен на нейтральной территории, находились представители ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, а также сотрудники СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Украины в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война. ДНР и ЛНР, которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого Киев объявил о начале «антитеррористической операции» в Донбассе.

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