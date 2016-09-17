Санкт-Петербург, 17 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Проблему продовольственной независимости России не решить без восстановления отечественного семенного фонда. А для этого, как и для развития всей агропромышленной отрасли страны, необходимы подготовленные кадры и техническое переоснащение. Такое мнение высказали эксперты в рамках круглого стола «Проблемы продовольственной безопасности на примере СЗФО», состоявшего в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Современное положение дел в сфере продовольственной безопасности страны, несмотря на некоторые положительные моменты последних лет, остается тревожным. Например, после того, как в 2004 году была ликвидирована государственная хлебная инспекция, качество хлеба стало деградировать буквально на глазах, подчеркивают специалисты. Россия лишилась своего семеноводства и «подсела» на импортные семена.

При этом сейчас определенными силами лоббируется законодательное разрешение использовать для производства хлеба зерно 5-го класса, то есть, фуражное зерно, которое идет на корм для скота, заявил заместитель директора ФГНБУ «Северо-Западный центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения», доктор биологических наук, профессор Михаил Архипов. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу.

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«Этот хлеб не просто не будет нести пищевых качеств, но и для его изготовления придется использовать импортные улучшители. Вроде бы, отказываемся от импорта зерна, но завозим улучшители, на которые эмбарго нет. И, таким образом, всё равно подсаживаемся на импортную иглу», — пояснил Михаил Архипов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, проблема обеспечения продовольственной независимости как стояла, так и продолжает стоять перед Россией.

Напомним, что в июле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о необходимости разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на ближайшее десятилетие. В том числе, речь шла о развитии семенного фонда, который после развала СССР был фактически утрачен — большие объемы семян сегодня закупаются за границей.

По мнению Михаила Архипова, стратегическая ошибка заключается в том, что в качестве экспертов к этой программе подключаются только экономисты, тогда как практические шаги должны делать именно земледельцы. При этом еще одной проблемой оастается в целом низкое качество кадрового обеспечения в агропромышленной отрасли.

«Продовольственная безопасность существует, когда всё население страны в любое время имеет физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении, безопасной и питательной пище», — объяснила смысл того, что необходимо обеспечить всем жителям РФ, научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Анна Рыжова.

По ее словам, в настоящее время российский аграрный сектор в целом переживает непростой и противоречивый период. «С одной стороны, казалось бы, созданы все условия для его устойчивого развития: государственная программа поддержки и финансирования сельхозпроизводителей, продовольственное эмбарго, политика импортозамещения. Но с другой стороны, очень много сдерживающих факторов: кредиты сельхозпроизводителям выдают под высокие проценты, а собственного капитала недостаточно, чтобы инвестировать в крупные проекты», — отметила Рыжова.

При этом к полному отказу от импорта сельхозтехники, оборудования, семян в растениеводстве, по ее словам, отечественный аграрный сектор пока не готов. «Сельхозпроизводителям еще необходимы поставки определенных товаров из-за рубежа, но девальвация рубля сильно отражается на себестоимости продукции. Общая экономическая ситуация в стране и в мире также делают проблематичными высокие темпы развития сельского хозяйства. Девальвация рубля, рост потребительских цен, снижение объемов потребления продукции, снижение доходов и расходов населения — всё это, безусловно, сказывается», — говорит эксперт.

Согласно внешнеторговой статистике, до 2014 года происходил неуклонный рост импорта продовольственных товаров в Северо-Западный федеральный округ. В Петербурге и Ленобласти уровень загрузки по большинству видов собственных производств продуктов питания был невысокий — налицо была тенденция к снижению.

С введением в 2014 году эмбарго на ввоз продовольствия из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, резко сократился импорт продовольственных товаров — в 2015 году на 34%. Это, безусловно, оказало поддержку отечественным сельхозпроизводителям, в том числе в СЗФО.

«Удельный вес нашего округа в производстве сельскохозяйственной продукции в России составляет 4,9% — мы занимаем седьмое место среди других округов. При этом Ленинградская область обеспечивает около 2% производства. В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство в округе составляет порядка 2%, в Ленобласти выше — 5,6%», — сообщила Анна Рыжова.

Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Псковская области — лидеры по развитию сельского хозяйства в Северо-Западном федеральном округе. По итогам 2015 года рост производства сельхозпродукции в СЗФО составил 4,2%, что выше, чем в среднем по России (3%); в Ленинградской области рост составил 1,8%.

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По словам Рыжовой, основная проблема, препятствующая более эффективному развитию отрасли, заключается в очень низком уровне финансирования ее технического переоснащения. Так, на 1 марта 2016 года сельскохозяйственные товаропроизводители Ленобласти получили из федерального и областного бюджета 534 млн рублей, из которых всего 2,5 млн было выделено на приобретение сельхозтехники, то есть, около 0,5%.

Степень износа основных фондов сельского хозяйства составляет 40%. Примерно 15% предприятий — это мощные высокорентабельные производства, которые производят половину всей продукции региона, а 30% — хронически убыточные.

Вопрос экономической доступности качественных продовольственных товаров для населения также остается на повестке. По словам Анны Рыжовой, в 2014 году 40% всех расходов населения уходило на продукты питания — тогда доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 10%.

«Основными пробелами обеспечения продовольственной безопасности является неустойчивость развития продовольственного сектора, обусловленная старением сельхозтехники, низкой рентабельностью сельхозпроизводств, высокой закредитованностью, убыточностью сельхозорганизаций и значительной долей населения с доходами ниже прожиточного минимума», — подытожила научный сотрудник РИСИ.