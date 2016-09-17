Москва, 17 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Если США не будут выполнять свои обязательства по Сирии, то ответственность за сорванное перемирие будет полностью лежать на Вашингтоне. Об этом, как передает НТВ, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал Виктор Познихир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«По итогам 5-ого дня перемирия констатируем, что только российская и сирийская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, — говорит Познихир. — В инициативном порядке РФ продлевала режим прекращения боевых действий на 48 часов, а вчера он был продлен еще на 72 часа».

При этом генерал добавил, что США и «умеренные группировки сирийской оппозиции» не выполнили ни одно из обязательств, взятых на себя в рамках женевских договоренностей.

По его словам, перед американской стороной стоит задача разделить террористов и членов умеренной оппозиции.

«Без реализации этого положения обеспечить режим прекращения боевых действий в Сирии невозможно, — говорит Познихир. — Без этого разделения у правительственных войск связаны руки, они не могут бороться с террористами, не понимая, кто из них является участником режима прекращения боевых действий, а кто нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о прекращении боевых действий в Сирии начало действовать 12 сентября. Законное правительство Сирии поддержало это соглашение и объявило о прекращении боевых действий со стороны правительственной армии.