Тирасполь, 17 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Приднестровье 17 сентября отмечают десятую годовщину референдума о независимости, который прошел в 2006 году, и на котором более 97% участников высказались против объединения с Молдавией и за сохранение курса на независимость и свободное присоединение к России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в этой связи в Приднестровском госуниверситете им. Т.Г.Шевченко состоялась международная научная конференция «Россия — стратегический выбор приднестровского народа». В качестве «почетных гостей» на мероприятии восседали представители МГИМО МИД РФ и Российского института стратегических исследований (РИСИ).

А. Тихонов Штандарт Президента ПМР

Выступивший на форуме президент ПМР Евгений Шевчук сказал, что десять лет назад приднестровцы «сформулировали дальнейшую судьбу Приднестровья». «Демократичность процедуры голосования не вызвала никаких замечаний со стороны общественности республики и международных наблюдателей, а итоги референдума были отмечены в отдельном Заявлении Государственной Думы Российской Федерации», — напомнил он.

Вместе с тем, заметил Шевчук, «волеизъявление приднестровцев не было однозначно воспринято мировым сообществом и пока не привело к широкому международному признанию Приднестровской Молдавской Республики». «Однако этот факт никоим образом не ставит под вопрос объективность и обоснованность исторических, политико-юридических и цивилизационных предпосылок, побудивших приднестровский народ выбрать путь суверенного развития», — добавил глава государства.

По его словам, за 26 лет независимости в Приднестровье сложилась самостоятельная общность — приднестровский народ. «За годы независимости в Приднестровье выросло целое поколение людей, никогда не живших в составе Молдавской ССР и не воспринимающих Республику Молдова как Родину. Родиной для большинства представителей молодого поколения является Приднестровье», — подчеркнул Шевчук.

Он отметил, что референдум является одним из важнейших институтов прямой демократии, позволяющих народу непосредственно выразить свою волю, и современный мир «демонстрирует нам целый ряд примеров проявления истинной демократии». «В 1999 году под эгидой ООН состоялся референдум, по результатам которого международным сообществом была признана независимость Восточного Тимора. Признание независимости Южного Судана состоялось в результате референдума, прошедшего в ноябре 2011 года. На референдуме в 1982 году население Гренландии проголосовало за выход из Европейского союза, и в ноябре 2008 года — за предоставление Данией более широкой автономии острову. Именно посредством референдумов жители Гибралтара, Фолклендских островов и Шотландии выразили свою волю остаться в составе или под протекторатом Соединенного Королевства, а в ходе референдума в июне 2016 года народ Соединенного Королевства проголосовал за выход из Европейского союза. Кто вправе пренебрегать выбором народа?» — задался риторическим вопросом Шевчук.

Он напомнил, что ранее приднестровские власти предложили Молдавии формулу «цивилизованного развода» по примеру Чехии и Словакии, Сербии и Черногории. Шевчук также упомянул о подписанном им указе о приведении правовой системы ПМР в соответствие с общими принципами базового законодательства РФ и не упустил возможности упрекнуть парламент республики в недоработке в этом направлении.

«Приднестровцы всегда справлялись с любыми вызовами, опираясь на сплочение, патриотизм, взаимную поддержку, упорство приднестровского народа. Продолжая традиции старших поколений, Приднестровье уверено идет по пути независимости, строя стабильное и сильное государство», — подвел итог Евгений Шевчук.

Взявший затем слово депутат Верховного совета Приднестровья, бывший спикер парламента Михаил Бурла ответил Шевчуку. «Верховный совет часто обвиняют в том, что мы не дорабатываем в этом направлении. Это сложный процесс, здесь невозможен механистический подход. Бесспорно, мы только за гармонизацию. Но есть направления, по которым это невозможно. Во-первых, мы, в отличие от России, не имеем международно-правового статуса. Во-вторых, Россия — федеративное государство, отсюда следуют разные уровни управления, бюджетной и налоговой системы. В России есть частная собственность на землю, для того чтобы ввести это у нас, мы должны провести референдум. Поэтому мы выступаем за гармонизацию, но против слепого копирования», — заявил Бурла.

По его словам, Приднестровье и Россию объединяют общие исторические корни, социальные и экономические связи. «На территории республики есть немало объектов, которые являются собственностью или входят в состав корпоративных структур России. Наша система науки и образования полностью интегрирована в образовательную систему РФ. На нашей территории действует российское отделение академии естественных наук. Наши ученые защищают диссертации и получают звания в России. Отсюда следуют немаловажные вещи: это идеология, это определенный менталитет, который формируется через систему образования. А менталитет нашего народа однозначно свидетельствует о том, что мы были, есть и будем вместе с Россией», добавил парламентарий.

Еще одним механизмом сближения стран является участие приднестровцев в предстоящих выборах в российский парламент. Поэтому депутат призвал приднестровцев — граждан РФ принять в них активное участие.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев отметил, что 10 лет назад Приднестровье переживало один из самых сложных периодов своей истории. «Блокадные меры со стороны соседних государств Молдовы и Украины грозили уничтожить экономику нашей республики и поставить под вопрос возможность дальнейшего её существования в качестве самостоятельного государства», — сказал министр.

«По замыслу организаторов блокада должна были лишить Приднестровье экономического потенциала и реальных перспектив дальнейшего независимого развития, в целом кардинальным образом трансформируя геополитическую ситуацию во всем регионе за счет попыток сокращения сферы российского влияния. Ситуацию могли изменить только своевременные неординарные действия, направленные на обеспечение интересов приднестровцев. Таким шагом стал общереспубликанский референдум 17 сентября 2006 года, который закрепил российский вектор внешней политики Приднестровья в качестве стратегического курса развития нашей страны, создал основы для интеграции Приднестровья в экономическую, социальную, правовую и другие сферы жизнедеятельности Российской Федерации», — отметил Игнатьев.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что идея единства с Россией была одним из тех факторов, которые двигали приднестровцами в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия в период создания собственной государственности. «Только с Россией народ Приднестровья всегда связывал поддержание мира, свободного развития и сохранения своей самобытности. Но и в самой России Приднестровье воспринималось как неотъемлемая часть Русского мира, оно было и остается в массовом сознании символом защиты своих неотъемлемых человеческих прав, чести и достоинства, ярким примером русского сопротивления», — сказал дипломат.

Еще одно торжественное собрание, посвященное 10-летию со дня проведения плебисцита, состоялось в приднестровском ЦИКе. «Приднестровье — уникальное государство, в котором для принятия важнейших решений обращаются за советом к народу. Приднестровцы высказали свою волю. За десять лет эта воля укрепилась и является основой нашей внутренней и внешней политики», — отметила председатель ЦИК Елена Городецкая.

По словам Петра Денисенко, который на протяжении многих лет возглавлял ЦИК ПМР, для организации референдума была проведена огромная работа, и на избирательные участки люди шли непрерывным потоком — как на праздник». За ходом референдума следили 198 международных наблюдателей, 340 представителей СМИ из разных стран мира, напомнил он.

«Это был действительно праздник! Мы не успевали принимать заявления от людей, которые хотели проголосовать вне участков. Но были и письма с угрозами. Этот день запомнился, прежде всего, большими надеждами. И мы верим, что они сбудутся!» — уверена зам председателя территориальной избирательной комиссии Дубоссар и Дубоссарского района Анна Стецкая.

Конференция под символичным названием «Референдум как высшая форма демократии» прошла и в Тираспольском филиале Московской академии экономики и права. «Референдум 17 сентября 2006 г. по праву является новой вехой в истории приднестровского государства. Приднестровцы проголосовали за независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации. Тем самым они продемонстрировали твердость убеждений и принципов, от которых они не согласны отступать», — говорится в приветственном послании к участникам форума от председателя Верховного совета ПМР Вадима Красносельского.

«Мы хоть и молодое государство, нам всего 26 лет, но мы уже продемонстрировали всему миру, как научились главные вопросы жизнедеятельности государства решать на референдумах. Не зря совет с народом, его опрос называют высшей формой демократии. Это так и есть!» — отметил в свою очередь экс-спикер Михаил Бурла.

Как отметила в интервью государственному ИА «Новости Приднестровья» кандидат политических наук, доцент ПГУ Светлана Осипова, в любом государстве проведённые по важнейшим вопросам плебисциты добавляют весомости политическим решениям, которые принимаются на уровне государственной власти.

Для самоопределившегося же и непризнанного международным сообществом Приднестровья референдум способствует ещё и легитимации государства, считает она. Осипова напомнила что именно с референдумов началась история самой республики, когда в начале 90-х около 79% жителей высказались за образование Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. С тех пор было ещё семь плебисцитов, на которые выносились самые важные для ПМР вопросы, но самым знаковым считается референдум 2006 г.

«Во-первых, это своеобразный итог становления и относительно успешного развития государственности в условиях непризнанности, доказательство состоятельности ПМР как суверенного государства. Во-вторых, он стал возможностью открыто и публично заявить о векторе политического развития самоопределившегося государства с обозначением политических ориентиров (российское цивилизационное пространство) и главного политического партнёра в лице Российской Федерации», — отметила Осипова.

Говоря о недавнем указе президента Шевчука «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», политолог сказала, что он направлен на претворение в жизнь идеи признания республики, «однако реализация этой «дорожной карты» со стороны Российской Федерации быстрой не будет».

«Успех в достижении признания зависит от объективно складывающейся политической ситуации — совокупности предпосылок и конкретных причин и обстоятельств. Конечно, такие политико-правовые акты, принятые на высшем государственном уровне страны, оказывают некоторое влияние на развитие политической ситуации в и вокруг неё, но сыграть роль действенного фактора признания самоопределившегося государства, как бы нам этого ни хотелось, не могут», — считает эксперт.

Говоря о перспективах вхождения нашей республики в Евразийский экономический союз, Светлана Осипова отметила, что этому мешает отсутствие чётко артикулированного политико-правового статуса Приднестровья."Такой статус необязательно должен быть связан с признанием самоопределившегося государства: ассоциативные отношения возможны на условиях особого договора или как результат объявления территории самоопределившегося государства «зоной национальных интересов» со стороны мировой или региональной державы. Без такого формального (зафиксированного в мало-мальски значимом документе) статуса, дальнейшее продвижение вопросов принятия самоопределившегося государства в ту или иную ассоциацию — союз, конфедерацию и т.д. — невозможно», — подвела итог эксперт.