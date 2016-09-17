Рига, 17 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Латвии из-за проблем с передней стойкой шасси совершил аварийную посадку самолет авиакомпании AirBaltic, выполнявший полет по маршруту «Рига — Цюрих». Об этом, как передает RT, сообщил 17 сентября представитель перевозчика.

Johannes Самолёт авиакомпании AirBaltic

«Согласно первоначальной информации, после вылета из Риги была констатирована проблема с передним шасси, и экипаж AirBaltic принял решение вернуться в рижский аэропорт», — говорит источник.

На борту самолета находились 67 человек (63 пассажира и 4 члена экипажа). В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время пассажиры находятся в терминале аэропорта.