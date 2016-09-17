Саратов, 17 сентября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Саратовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали 8 человек. Об этом, как передает НТВ, рассказал начальник пресс-службы регионального МВД Дмитрий Рассказов.

pixabay.com Авария

По его словам, авария произошла в субботу, 17 сентября, на дороге в сторону Балашова в 7 км от Калининска.

«По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Toyota c правым рулем уснул и допустил опрокидывание», — говорит Рассказов.

В настоящее время на месте ДТП работают специальные службы.