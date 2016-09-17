Москва, 17 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Кандидат от партии «Парнас» Вячеслав Мальцев готовит провокации 18 сентября, считают активисты движения «Антимайдан».

Джордж Калеб Бингем. Окружные выборы. 1846

По мнению представителей движения, Вячеслав Мальцев собирается направить не менее 200 человек с открепительными удостоверениями на один из избирательных участков столицы для отработки сценария по искажению результатов голосования.

Главная цель этих действий — спровоцировать конфликт с правоохранительными органами, создать информационный ажиотаж вокруг якобы недопущения избирателей на участки властями с целью фальсификаций.

Движение «Антимайдан» обращается к правоохранительным органам с просьбой не поддаваться на провокации и задерживать нарушителей согласно закону.

«Мы учитываем тот факт, что Мальцев и его сторонники имеют четкий и согласованный на их вчерашней встрече план действий. Активисты движения «Антимайдан» будут в рамках закона пресекать попытки дестабилизации на участках и оказывать содействие правоохранительным органам», — отмечается в обращении «Антимайдана», размещенном на сайте движения.