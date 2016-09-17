«Антимайдан» предупреждает о возможных провокациях в день выборов
Москва, 17 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Кандидат от партии «Парнас» Вячеслав Мальцев готовит провокации 18 сентября, считают активисты движения «Антимайдан».
По мнению представителей движения, Вячеслав Мальцев собирается направить не менее 200 человек с открепительными удостоверениями на один из избирательных участков столицы для отработки сценария по искажению результатов голосования.
Главная цель этих действий — спровоцировать конфликт с правоохранительными органами, создать информационный ажиотаж вокруг якобы недопущения избирателей на участки властями с целью фальсификаций.
Движение «Антимайдан» обращается к правоохранительным органам с просьбой не поддаваться на провокации и задерживать нарушителей согласно закону.
«Мы учитываем тот факт, что Мальцев и его сторонники имеют четкий и согласованный на их вчерашней встрече план действий. Активисты движения «Антимайдан» будут в рамках закона пресекать попытки дестабилизации на участках и оказывать содействие правоохранительным органам», — отмечается в обращении «Антимайдана», размещенном на сайте движения.