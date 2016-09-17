Киев, 17 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации На Украине направило в министерство иностранных дел этой страны ноту протеста из-за нападения на российскую дипломатическую миссию в ночь на 17 сентября. Об этом сегодня пишут «Ведомости».

Dmitry Karpezo Здание посольства России в Киеве

Ранее сегодня стало известно, что группа из 20 боевиков обстреляли российское посольство в Киеве из салютной установки и забросали дымовыми шашками. Здание получило незначительные повреждения.

Украинская полиция никак не препятствовала нападавших и не ведет расследование этого инцидента. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал нападение на посольство России — «мелким инцидентом», который не заслуживает внимания.

На ноту протеста украинские власти вряд ли как-то отреагируют.

Обостряет ситуацию тот факт, что завтра, 18 сентября, в России Единый день голосования. Граждане будут выбирать Государственную думу, местные законодательные собрания, муниципалитеты и ряд губернаторов. При этом власти Украины заявили, что будут препятствовать голосованию российских граждан, находящихся на Украине. ЦИК РФ открыл на территории Украины четыре избирательных участка — в посольстве РФ в Киеве и в генеральных консульствах РФ в Харькове, Львове и Одессе.