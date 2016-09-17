Москва, 17 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. «Это была одна из самых легитимных избирательных кампаний за всю историю современной России», — передает ТАСС слова лидера партии «Родина» Алексея Журавлева. Он считает это во многом заслугой главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая «создала такие условия, в результате которых можно было любому человеку принимать решения и избираться».

Вера Ливанова. Предвыборный плакат. 1957

«Мы плотно работали с ЦИК, у нас было достаточно большое количество обращений из регионов. Все решения ЦИК были направлены именно на конкурентность избирательной кампании», — подчеркнул Алексей Журавлев, назвав эту установку правильной, создающей «очень серьёзный институт демократии в нашей стране».

«Кампания проводилась в условиях реальной конкуренции», — солидарен глава избирательного штаба «Справедливой России» Александр Бурков.

По его словам, «позиция ЦИК была направлена именно на соблюдение законности». «Безусловно, были перегибы на местах, но в целом кампания прошла успешно, без каких-то нарушений», — уверен он.

«Конечно, давно такой избирательной кампании не было», — отметил председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) Владимир Бураков, обратив внимание, что в кампании «было представлено большее количество партий разного толка и идеологии», и все они «выдвинули значительно большее чем на прежних кампаниях количество своих кандидатов, дали возможность людям увидеть все многообразие политической палитры нашей страны».

«Избирательная кампания прошла конкурентно», — подтвердил, со своей стороны, член Высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев. По его словам, «в целом избирательная кампания была более открытой, нежели в прошлый раз». В качестве примера он указал на то, что «доступ к СМИ за деньги для проведения агитации был лучше, чем в другие избирательные кампании». «Единственное, что нас не устраивает в этой кампании, да и во многих (других) — это то, что лидер партии не ходит на дебаты. Это нехорошо и неправильно. Партию должен представлять руководитель», — отметил Михаил Дегтярев.

На важность широкой агитации в СМИ обращает внимание и Владимир Бураков. Во время агитации «каждый на равных условиях мог высказывать все то, что у них есть в политическом багаже, который они хотели бы предоставить людям — их цели, задачи, политические платформы, то как они могут достигать своих задач», констатировал он.

Немаловажным глава Центрального совета РППС считает и то, что путем дебатов, в которых на этой кампании участвовали только зарегистрированные кандидаты, «избиратели увидели представителей партий и услышали их задачи для прохождения в Госдуму». «У нас создалось впечатление, что в нашу партию увеличилось количество звонков от избирателей с различными вопросами. Это значит, что в нынешней избирательной кампании избиратель стал более внимательным к обещаниям политиков», — поделился он своими наблюдениями с журналистами.

Роль дебатов отмечает и секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Можно отметить, что в отличие от (избирательной кампании) 2011 года, проводились дебаты на телевидении. Проводились в прайм-тайм», — сказал он.

Все опрошенные журналистами представители партий указывают на необходимость на высоком уровне провести сам день выборов и подведение их итогов.

«Об итогах избирательной кампании будут судить и внутри страны, и на международной арене. Многое будет зависеть от самого дня голосования, от того, как он завтра пройдет», — считает Юрий Афонин.

«Хотелось бы, чтобы подводя итоги 19−20 числа мы не увидели картину массовых нарушений в день голосования. Это тоже важная задача перед всеми участниками избирательного процесса, в первую очередь перед избирательными комиссиями, правоохранительными органами, чтобы такие нормы законодательства, как запрет на удаление наблюдателей с избирательных участков, кроме как по решению суда, ограничение голосования по открепительным и переносным урнам, реально заработали завтра», — заявил он.

ЛДПР, по словам Михаила Дегтярева, также видит главную задачу в том, чтобы «само голосование прошло прозрачно, чтобы подсчет проводился честно». «И тогда можно будет смело говорить о значительном улучшении проведения избирательной кампании», — полагает он.

А лидер «Родины» призвал партии-участницы выборов бескомпромиссно вести борьбу с нарушениями. «В день голосования нужно нам всем проявить очень серьёзную ответственность, и любые нарушения надо сразу фиксировать и сразу бескомпромиссно направлять в ЦИК, в областные избирательные комиссии, сразу принимать решения по ним», — заявил Журавлев. Главное, по его мнению, провести день выборов «именно так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что каждый сделал своё волеизъявление так, как он считал нужным».

Со своей стороны, Бураков отметил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости «предоставить всем партиям равные возможности в избирательном процессе». «И особенно это важно в день голосования», — уточнил представитель РППС.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.