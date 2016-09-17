Оренбург, 17 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 17 сентября произошел крупный пожар. Горело подвальное помещение дизельного цеха Оренбургского локомотиворемонтного завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар на локомотиворемонтном заводе в Оренбурге

Информация о возгорании в здании завода поступила в 10:45 местного времени (08:45 мск). Пожару присвоили повышенный ранг опасности № 3. В ликвидации пожара участвовало 27 единиц техники и 78 человек от системы РСЧС.

По прибытию на место ЧП пожарные установили, что из здания самостоятельно эвакуировалось 50 рабочих. Горение происходило в подвальном помещении отработанного топлива на общей площади 60 квадратных метров, также огонь охватил электрические кабеля.

В 11:40 оренбургские пожарные, проникнув в подвальное помещение дизельного цеха, заполнили пеной технологические тоннели, ликвидировали горение отработанного топлива и тление обмотки кабелей. В 12:20 пожар окончательно ликвидировали.

«Огнеборцы спасли помещение дизельного цеха от уничтожения огнём и не допустили распространения пожара на здание главного корпуса завода, к которому пристоен дизельный цех. Погибших и пострадавших на пожаре не зарегистрировано», — сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.