Тула, 17 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Москве обнаружены школьники, которые были похищены из школы под Тулой. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Тульской области.

pixabay.com Ребёнок и взрослый

Напомним, 15 сентября из школы в поселке Рассвет под Тулой двух братьев увезли в неизвестном направлении. Подозрения сразу пали на отца мальчиков, который находится в конфликтных отношениях с их матерью.

Точно не известно, увез ли он детей силой или с их согласия, но уголовное дело о похищении несовершеннолетних было возбуждено.

В результате следственных действий удалось установить, что отец мальчиков увез их на арендованном автомобиле Renault Logan на территорию города Москвы. Там мужчина и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия. Мальчики возвращены матери. Расследование продолжается.