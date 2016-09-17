Вашингтон, 17 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon подлетел на близкое расстояние к российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия, а также к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском городе Тартус. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает телеканал RT.

U.S. Navy Самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВМС США

Сообщается, что самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168 858 в течение часа совершал круговые полёты по вытянутому эллипсу на высоте порядка 9 тысяч метров в районе авиабазы «Хмеймим» под Латакией и Тартуса, где расположим пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Кроме того, самолет пролетел над морской акваторией, где в настоящий момент могут находится боевые корабли эскадры ВМФ России в Средиземном море.

Это уже второй полет американского самолета-разведчика в этом районе за сутки. Накануне такой же по типу американский самолет-разведчик с бортовым номером 168 852 совершил полет по такому же маршруту.