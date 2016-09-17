Калининград, 17 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. На следующей неделе, 22 сентября, в Москве начинается рассмотрение первого в истории российской юриспруденции иска к иностранному государству. Ответчиком выступает Литва, чьё руководство обвиняется в принудительной национализации банка Snoras в 2011 году. Владелец кредитного учреждения Владимир Антонов во время рабочей поездки в Калининград сообщил корреспонденту ИА REGNUM некоторые подробности дела.

Юлий Леонтьев ИА REGNUM Банкир Владимир Антонов в Калининграде

ИА REGNUM : В чём вы обвиняете Литву?

На наш взгляд, Литва нарушила собственные правила и процедуры при национализации своих кредитных учреждений. Фактически это была не национализация, а захват чужой собственности в лучших традициях.

ИА REGNUM : Почему обратились в суд лишь спустя пять лет после национализации?

Это стало возможным в связи с изменением закона об юрисдикционных иммунитетах, вступившим в силу с 1 января 2016 года. Фактически мы первые в Российской Федерации, кто инициировал иск против иностранного государства. В принципе законодательство в мире это позволяет делать давно. У нас закон эволюционирует, и теперь это стало возможным и у нас.

ИА REGNUM : Вильнюс уже заявил, что в деле «Антонов против Литвы» воспользуется государственным иммунитетом…

Совершенно ошибочное решение, на мой взгляд. Если они считают, что правы, то, наверное, надо приехать в суд и пытаться доказывать свою правоту. Ведь почему-то они ездили в Англию, судились там с нами, признавая юрисдикцию английского суда. Чем наши суды отличаются от английских?

ИА REGNUM : Какова, по вашему мнению, главная причина подобной «национализации»?

Версий много, начиная от теории заговора. На самом деле, всё очень просто. Думаю, публичная казнь компании во многом была связана с тем, что мы могли теоретически влиять на политическое пространство в Литве. Мы этим никогда не занимались и не планировали. Но тем не менее, я читал докладную записку, где была изложена опасность нашей организации для литовского сообщества. Понятно, что компания принадлежала российскому резиденту и российскому гражданину — у меня не было никогда других паспортов — понятно, что компания была большой. Мы де факто контролировали существенную часть медийного пространства (речь идёт об ежедневной газете «Летувос ритас». — ИА REGNUM ), но, откровенности ради скажу, что я никогда не влиял на редакционную политику. Я не говорю по-литовски и не знаю, о чём они писали. Но говорят, что писали достаточно ярко и жёстко. Экономических обоснований так поступать с банком не было.

ИА REGNUM : При подаче иска вы консультировались с политическим руководством России?

Нет, конечно! Это никакой ни политический иск. Это спор хозяйствующих субъектов.

ИА REGNUM : Но вы, наверняка, прогнозируете, что литовские СМИ начнут писать, что вы — марионетка Путина, и тем самым Путин лезет в подбрюшье литовскому суверенитету?

Знаете, когда Грибаускайте пришла к власти, то она кругом стала видеть мифическую руку Кремля. А сейчас, если что-то случается в мире, так во всём виноват Путин. Да, я не сомневаюсь, что этим воспользуются литовские СМИ. Не сомневаюсь, что они скажут, что у нас не правовое государство и т.д.

ИА REGNUM : Скажите, в иске заявлена сумма в 500 млн евро, а общая стоимость потерянных активов на момент национализации вами оценивается в 2,5 млрд евро. То есть вы будете потом ещё взыскивать?

Закон подразумевает, что мы можем увеличить сумму иска. 500 млн евро — это оценка только группы активов Snoras. Но банк являлся частью большой группы, которая называлась Convers Group. В ней была масса активов производственного и финансового характера.

ИА REGNUM : Если говорить о рядовых вкладчиках Snoras, то в случае победы в суде, вы станете исполнять свои обязательства перед ними?

У нас есть в планах провести инвентаризацию потерпевших в обоих странах — Литве и Латвии (в Латвии пострадали вкладчики Krājbanka — «дочки» Snoras. — ИА REGNUM ). И если наши исковые требования будут удовлетворены и мы сможем привести эти решения в исполнение, то, безусловно, людям, кто пострадал от незаконных действий литовских властей, мы будем помогать. Но не государству.

ИА REGNUM : А если литовская власть станет препятствовать тому, что Антонов возвращает деньги литовцам? Под лозунгом «Смотрите, он вас подкупает!».

Литовская власть должна аплодировать стоя, если за неё отдадут долги. Можно строить разные предположения, но надо учитывать один момент — 9 октября в Литве пройдут парламентские выборы. Будем смотреть, кто придёт к власти, и будут ли они настроены на диалог.

ИА REGNUM : Кстати, некоторые наблюдатели в Литве как раз и говорят, что вы специально подгадали с иском «под выборы». Мол, могли и весной подать…

Полный бред.