Бишкек, 17 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. «Ну, сегодня день тишины. Я давно определился, когда создавал известную политическую партию, поэтому здесь новизны какой-то нет», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, определился ли он, за кого голосовать в воскресенье."Вот те же Штаты — как вы знаете, президент Соединенных Штатов активно участвует в кампании одного из кандидатов, Демократической партии в данном случае. Я так активно не делаю», — передает РИА Новости слова президента РФ."Но повторяю еще раз, давайте в день тишины все-таки агитацией и пропагандой предвыборной заниматься не будем», — добавил Путин.

en.kremlin.ru Владимир Путин голосует. 2014

Как ранее сообщало ИА REGNUM , сегодня в России действует День тишины перед выборами в Единый день голосования 18 сентября. Завтра состоятся выборы в Государственную думу России, выборы более 40 региональных законодательных собраний, выборы глав девяти субъектов Федерации, а также выборы более пяти тысяч муниципалитетов.