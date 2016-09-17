Бишкек, 17 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил, почему США не хотят обнародовать российско-американское соглашение по сирийскому урегулированию. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 сентября, на пресс-конференции в Бишкеке по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Это — умеренные!

На пресс-конференции журналисты спросили Путина, почему США так упорно отказываются обнародовать российско-американские соглашения по сирийскому урегулированию.

«Наши американские партнеры всегда и везде выступают за открытость и транспарентность, но для меня нет ничего удивительного, что в данном случае они отходят от этого своего постулата», — ответил Путин.

Он пояснил, что это в первую очередь связано с теми трудностями, которые США испытывают в Сирии. Основная их проблема в том, что Вашингтон до сих пор не может отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов.

Путин напомнил, что в достигнутой договоренности есть пункт о размежевании этой самой оппозиции, с такими террористическими группировками, как «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая группировка).

«Но мы сейчас видим не разделение террористов от здоровой части оппозиции, а мы видим попытки перегруппироваться у этих террористов. Это делается, чтобы сохранить боевой потенциал для борьбы с правительством Асада. Это печально», — подытожил президент.