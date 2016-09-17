Вашингтон, 17 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, который своим голословным докладом добился того, что часть российских спортсменов не попали на Олимпийские игры в Рио, прокомментировал ситуацию с применением допинга западными спортсменами, в частности из США и Великобритании. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает ВВС.

pixabay.com Допинг-контроль

Напомним, на прошлой неделе неизвестные хакеры из некой группы Fancy Bears распространили информацию, полученную с серверов WADA о том, что ряд спортсменов из США и других стран, в частности, американские сестры-теннисистки Винус и Серена Уильямс, гимнастка из США Симона Бейлз, используют огромное количество допинга по официальному разрешению WADA.

Якобы эти спортсмены чем-то больны и им постоянно требуются лекарства. При этом лекарства оказались сильнейшими психотропными средствами и наркотиками, которые напрямую влияют на спортивные результаты.

Макларен, которые совершенно бездоказательно обвинил Россию в создании некой «государственной допинговой программы», очень аккуратно прокомментировал вопиющие факты использования допинга западными спортсменами.

Он отметил, что можно было бы провести расследование по конкретным видам спорта, чтобы выяснить, как часто спортсмены TUE (спортсмены с хроническими заболеваниями, которым разрешен прием некоторых препаратов, в том числе запрещенных WADA) употребляют конкретные вещества.

«Одним из распространённых препаратов, разрешённых в TUE, является лекарство от СДВГ (Синдрома дефицита внимания и гиперактивности). Здесь могут быть случаи злоупотребления», — подчеркнул Макларен.

Стоит отметить, что в медицинском сообществе по поводу СДВГ нет единого мнения. Некоторые вообще не считают это заболеванием, а особенностью воспитания личности. В одном медицинское сообщество едино — СДВГ не излечим. Соотвественно любые препараты лишь приносят некоторый временный эффект, который напрямую влияет на спортивные результаты.