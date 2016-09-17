Москва, 17 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Вице-президент Youth of EPP (Европейская молодежная организация) Рикардо Поцци полагает, что выборы пройдут открыто. «Когда мы посетили центр города, мы увидели много постеров, рекламных баннеров с приглашением на выборы. Это действительно создает впечатление, что выборы пройдут открыто», — передает ТАСС слова экперта.

Georg Pik Выборы

Главный редактор European Post (Бельгия) Марко Гомбаччи обращает внимание на разнообразие представленных на выборах партий. «Если посмотреть на список партий (участвующих в выборах), они достаточно разные. Присутствуют как левые, так и правые партии, достаточно большое разнообразие», — отметил он. «В целом, на данный момент, все выглядит хорошо», — добавил Гомбаччи.

Президент DEMYC (Испания) Хавьер Хуртадо Мира указал на то, что по сравнению с выборами в Госдуму в 2011 году число партий, участвующих в нынешней кампании, увеличилось. «С момента прошлых выборов 2011 года присутствует (на выборах) больше партий, у всех есть время на телевидении, и это видно», — заявил он. «Это говорит о том, что демократические процессы в России идут в правильном направлении», — уверен Мира.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.