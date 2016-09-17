Бишкек, 17 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ходе кампании по выборам в Государственную думу России наблюдаются попытки вбросов и манипуляции общественным мнением. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 сентября, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

en.kremlin.ru Владимир Путин на избирательном участке. 2014

Отвечая на вопросы журналистов о характере нынешних выборов, Путин отметил, что в ходе избирательной кампании в Госдуму предпринимаются попытки различных вбросов и манипуляций общественным мнением. Инициаторы этих попыток ссылаются на чувствительные для граждан вещи, которые на самом деле далеки от интересов, которым живут миллионы людей, подчеркнул президент.

Напомним, сегодня в России действует День тишины перед выборами в Единый день голосования 18 сентября. Завтра состоятся выборы в Государственную думу России, выборы более 40 региональных законодательных собраний, выборы глав девяти субъектов Федерации, а также выборы более пяти тысяч муниципалитетов.