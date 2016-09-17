Киев, 17 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал нападение боевиков на посольство России в Киеве «мелким инцидентом». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Украинский премьер уверен, что «это очень мелкий конфликт, который вообще не требует комментариев». Гройсман подчеркнул, что конечно такие случаи неприемлемы, но украинские власти не будут усиливать охрану российского посольства в Киеве. «Охранная система будет выполнять своё задание в рабочем режиме», — сказал премьер.

При этом Гройсман считает, что Киев должен стать примером для подражания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ранним утром в Киеве радикалы атаковали посольство России. Группа из 20 боевиков обстреляла посольство петардами и забросала дымовыми шашками. Украинская полиция, как обычно, бездействовала.