Бишкек, 17 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с 60-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 17 сентября.

kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Российский лидер отметил, что Атамбаев «по праву пользуется высоким авторитетом у себя на родине и за рубежом».

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление всего комплекса отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также углубление взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — добавил он.

За большой вклад в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой Владимир Путин наградил Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского.

«Вам, как человеку, который в сердце хранит память о самых лучших традициях нашей с вами истории — это самая подходящая награда», — подчеркнул президент России.

Также киргизского лидера с Днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший, что «профессионализм Атамбаева, его целеустремленность и преданное служение народу являются гарантом успеха в укреплении государственности и авторитета Киргизии», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выразивший уверенность в том, что «дружественные и союзнические отношения между Астаной и Бишкеком будут и впредь укрепляться», и президент США Барак Обама, заостривший внимание на том, что он «ценит стремление киргизского лидера оставить прочное демократическое наследие».

Кроме того, Алмазбека Атамбаева поздравили с юбилеем и пожелали «доброго здоровья и благополучия во всех начинаниях»: председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и ряд лидеров других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отметим, что в честь своего юбилея президент Киргизии выпустил еще одну, пятую по счету, песню собственного сочинения. Композиция «Кыргызстаным» («Мой Кыргызстан») стала первой песней президента на киргизском языке. В ней поется о том, что Атамбаев не оставит страну и переживает за нее, где бы он ни находился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Атамбаев ранее выпустил несколько клипов к песням собственного сочинения, первый из которых — «Судьбе назло» — появился на видеохостинге YouTube в начале июля 2016 года. После ухода со своего поста в 2017 году президент Киргизии намерен продолжить творческую карьеру.