Цхинвал, 17 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов подписал указ о назначении нового министра обороны республики. Им стал Ибрагим Гассеев, до сегодняшнего дня исполнявший обязанности главы оборонного ведомства.

Минобороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев, министр обороны Южной Осетии

«Согласно статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить Гассеева Ибрагима Алимбеговича Министром обороны Республики Южная Осетия освободив от должности первого заместителя министра обороны РЮО», — говорится в указе президента.

Сегодня же Тибилов представил Гассеева офицерскому составу Минобороны и выразил уверенность, что он сможет выполнить все поставленные задачи.

«Ибрагим Гассеев сделал многое для укрепления дисциплины и порядка в Вооруженных Силах. Я уверен, что он продолжит выполнять все задачи, которые стоят перед ним как перед министром», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что личный состав, под руководством нового министра сделает все для укрепления обороноспособности Южной Осетии, и жители республики будут чувствовать себя в полной безопасности.

Прежний министр обороны Валерий Яхновец ушел в отставку в декабре прошлого года. Он занимал должность главы оборонного ведомства в течение четырех лет — с июля 2010 года. В августе 2008 года принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру.