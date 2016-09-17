Владикавказ, 17 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Визит делегации французской общественной организации «Бургундия-Евразия» в Северную Осетию начался с с посещения Мемориального комплекса в Беслане, где похоронены жертвы теракта, произошедшего осенью 2004 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, гости прибыли в республику, чтобы наладить новые контакты в сфере культуры и туризма.

rso-a.ru Французская делегация на приёме в правительстве

Возглавляет делегацию председатель осетинской диаспоры во Франции Лора Джанаева. Накануне гостей принял временно исполняющий обязанности вице-премьера РСО-Алания Александр Реутов. Зампред республиканского правительства отметил, что у Северной Осетии давние связи с Францией, которые с каждым годом только становятся все крепче.

«Нас познакомили трагические события 2004 года. Мы помним и ценим ту помощь, которую вы нам оказали», — сказал он.

Ранее общественная организация «Бургундия-Евразия» активно принимала участие в организации гуманитарного десанта французских врачей, которые оказывали бесплатную медицинскую помощь детям из Беслана, пострадавшим в результате теракта. На этот раз они приехали в республику не с пустыми руками. В детскую больницу города Владикавказа ими передан аппарат для проведения лороперации.

По словам представителей французской делегации рассказали, основная цель визита заключается не только в знакомстве с национальной культурой Северной Осетии, но и в возможности показать своим соотечественникам жизнь на Северном Кавказе с ее большим колоритом и традиционными особенностями. Гости до 24 сентября будут знакомиться достопримечательностями республики.

Напомним, что в Северной Осетии встречи и контакты с представителями диаспор проходят в рамках реализации подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных связей РСО-Алания» республиканской программы по развитию межнациональных отношений в Северной Осетии. Тесные контакты ранее были налажены с турецкими и сирийскими осетинами.