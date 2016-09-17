Ставрополь, 17 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



ставрополь.рф Ставрополь. Празднование Дня города и Дня края. 2015

Сегодня отмечается День Ставропольского края. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, к этому событию приурочены порядка 700 мероприятий.

Спортивные, выставочные, концертные и иные мероприятия проводятся уже на протяжении нескольких дней. Сегодня состоятся многие из них, в других будут подведены итоги.

Это чествование семей, казачьи свадьбы, выступление сводного детского хора, выставки в музеях, библиотеках, выступления духовых оркестров, молодежные акции. Сегодня подведут итоги множества акций, конкурсов, проводимых интернет-ресурсами региона.

Сегодня будут подведены итоги международного скульптурного симпозиума, собравшего на Ставрополье десяток скульпторов из разных стран: Греции, Грузии, Татарстана из различных регионов России и Ставрополья.

Им показали достопримечательности края и попросили воплотить свои впечатления в скульптурах. Мастера работали на протяжении нескольких дней и сегодня представят горожанам и гостям краевой столицы свои работы.

Сегодня подведут итоги конкурса по созданию гимна молодежи Ставрополья, акции добрых дел молодежи, интернет-теста на знание истории СК. Сегодня же состоится торжественное закрытие кинофорума «Золотой витязь». По краю пройдут марш-парады духовых оркестров.

Весь день в Ставрополе работает площадка ремесленников, которые показывают людям, как делаются изделия из глины, демонстрируют мастерство вышивки и другие ремесла.

В центре города состоятся выступления талантливых коллективов региона, в том числе новых талантов среди молодежи, площадка выступлений этнических музыкантов, традиционное выступление сводного детского тысячеголосного хора. Концерты будут длиться весь день. Вечером гала-концерт завершат выступления групп «Серебро» и «Браво».

В Пятигорске вскоре начнется большой праздничный концерт «Край золотых сердец», который завершится молодежным флешмобом и светомузыкальной феерией возле фонтанов. На базе Дома национальных культур пройдет круглый стол «Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей».

Студенты пятигорских вузов вспомнят творчество советского балкарского поэта Кайсана Кулиева. После обеда в столице округа состоится еще одна праздничная программа.

Сегодня же в регионе ряд городов отмечает Дни города. Это Кисловодск, Пятигорск, Лермонтов, Михайловск, множество районов и сел.