Москва, 17 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выразила надежду на то, что голосование граждан Российской Федерации на территории Украины состоится и пройдет в нормальной обстановке. Об этом сегодня, 17 сентября, пишет «Российская газета».

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Памфилова рассказал, что на Украине граждане России смогут проголосовать на четырех избирательных участках. Они открыты в посольстве РФ в Киеве, а также в консульствах РФ в Харькове, Одессе и Львове.

Председатель ЦИК РФ подчеркнула, что российская сторона сделал все возможное для голосования российских граждан на Украине. Все необходимые бюллетени были доставлены, а избирательные участки подготовлены.

«Безопасность обязано обеспечить то государство, на территории которого они находятся. Надеюсь, что все будет нормально», — сказала Памфилова. Также она подчеркнула, что в этом вопросе «есть понимание со стороны ОБСЕ».

Напомним, власти Украины заявили, что будут препятствовать проведению голосования российских граждан на украинской территории. Президент Украины Петр Порошенко предупредил российское руководство, что выборы в Госдуму 18 сентября невозможно будет провести даже на территории российских диппредставительств и консульских служб России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ранним утром в Киеве радикалы атаковали посольство России. Группа из 20 боевиков обстреляла посольство петардами и забросала дымовыми шашками. Украинская полиция, как обычно, бездействовала.