Рим, 17 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Европейский союз и Турция вернулись к переговорам по либерализации визового режима и к разработке общего плана по управлению миграционными потоками после нескольких месяцев дипломатического кризиса, который разразился после неудавшегося переворота в Турции и последующей волны репрессий. Турция обвинила Брюссель в отсутствии чуткости и в том, что «ЕС не поддержал официально Эрдогана».

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Турок

На полях саммита G20 в Китае между европейскими чиновниками и президентом Турции Реджепом Эрдоганом прошли двусторонние встречи, 8 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Анкару, а на следующий день туда вылетели Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Хан Йоханнесю. Как сообщает итальянский журнала Internazionale, не существует значительных разногласий между Турцией и Европейским Союзом по вопросу беженценв или общих правил товарообмена, камень преткновения — либерализации виз для граждан Турции. Но как бы Турция не настаивала, она вряд ли в скором времени добьется либерализации визового режима.

Европейский союз подходит к решению вопроса очень прагматично: нет условий для вступления Турции в ЕС, но по вопросам, где можно прийти к соглашению, работа продолжается. Европейский союз обратился к Анкаре со списком: 72 условий, в случае исполнения которых будет предоставлена либерализации визового режима. Брюссель, в частности, хочет от Эрдогана реформу закона по борьбе с терроризмом, который лежит в основе арестов многих оппозиционных политиков, журналистов и представителей интеллигенции, но турецкое правительство не отступает. Возможно, повторное введение смертной казни является еще одним вопросом, вызывающим озабоченность в Брюсселе.

Журнал приводит цитаты Марка Пьерини, эксперта по вопросам дипломатических отношений между ЕС и Турцией Института Carnegie Europe в Брюсселе. Эксперт считает, что националистическая риторика и антизападные лозунги, используемые Эрдоганом сразу после переворота, послужили для укрепления лидирующих позиций на внутриполитической арене, но не отвечают интересам Турции в долгосрочной перспективе, как экономическим, так и политическим. Экономические интересы между Анкарой в Европой слишком важны, чтобы поставить их под сомнение, то же самое относится и к безопасности. Турция является членом НАТО, и это не изменится в краткосрочной перспективе. «Эрдоган может участвовать в фотосессиях с Путиным, иметь дело с Москвой по газопроводам или по туризму, но это не изменит существенную реальность, интересы и безопасность Турции связаны с Европейским Союзом и США», — уверен Марк Пьерини.

Соглашение о мигрантах между Анкарой и Брюсселем не являются частью истории, которой Европейский Союз может гордится, но пока европейские лидеры не придумали ничего лучше, — подтверждает Internazionale. Возможность массовой депортации в Турцию, заявления о насилии со стороны турецкой полиции против сирийских беженцев на границе, условия проживания беженцев на греческих островах волнуют европейские страны. Но в то же самое время никто не хочет поставить под сомнение соглашение. Система распределения беженцев по странам ЕС не работает, продолжается возведение новых внутренних барьеров на границах между европейскими государствами, кажется, что Брюссель не подготовил план Б.

На самом деле соглашение по мигрантам никогда и не работало: Европейский Союз заплатил только 105 миллионов евро для сирийских беженцев в Турции, а обещал три миллиарда, из Турции в Европу переселили всего тысячу сирийских беженцев, а обещали 72 тысячи, депортация из Греции в Турцию также не были систематическими. Для Эрдогана сделка выгодна с экономической точки зрения, на данный момент беженцы не представляют много проблем. Турецкое правительство сталкивается с внутренними разногласиями, национальным и международным терроризмом, а также общей внутренней дестабилизацией, оно не захочет подвергнуть сомнению еще и свои соглашения с Европейским Союзом по мигрантам. «Почти три миллиона сирийских беженцев, проживающих в Турции, едва ли не последняя проблема для Эрдогана на сегодняшний день», — резюмирует издание.