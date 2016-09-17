Калуга, 17 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Для жителей Калужской области 17 сентября является особой датой. В этот день 73 года назад она была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Макс Альперт. Комбат. 1942

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, по случаю 73 годовщины освобождения региона от гитлеровцев свои поздравления землякам направил губернатор области Анатолий Артамонов.

«Наша земля познала все ужасы вражеской оккупации — смерть, рабство, боль, голод. Тяжёлые испытания, через которые прошли наши земляки, не сломили их, а закалили характер и дали огромную волю к победе. Мирные жители проявляли высочайшее мужество и самопожертвование в борьбе с врагом, — говорится в тексте поздравления. — За освобождение была заплачена огромная цена. Более 250 тысяч красноармейцев упокоились в калужской земле. Наш долг — помнить события тех героических лет, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о живущих ветеранах».

«Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за ваши ратные и трудовые подвиги. Безмерная благодарность тем, кто, не жалея сил и здоровья, из руин и пепла восстанавливал наш родной край. Вечная слава защитникам Родины!», — отметил губернатор и пожелал жителям области здоровья, твёрдости духа и мирного неба над головой.

Напомним, за годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 175 тысяч калужан. Из них 80 тысяч погибло и 56 тысяч пропало без вести.

На территории области разворачивались кровопролитные сражения на подступах к Москве. Бойцы и командиры Красной Армии боролись с врагом за каждый клочок калужской земли. Сотни тысяч из них погибли, защищая Родину.