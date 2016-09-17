Санкт-Петербург, 17 сентября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Петербургский священник Глеб Грозовский, экстадированный несколько дней назад из Израиля в Москву, доставлен в следственный изолятор №1 «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга.

kresty.ru В Камере СИЗО «Кресты»

Как сообщает издание «Фонтанка.ру», Грозовского привезли в «Кресты» около 10 часов утра, в Петербург из Москвы он был доставлен минувшей ночью этапом по железной дороге.

Ранее в СМИ появились сообщения, что во время пребывания в Москве Грозовский содержался в одной камере с лицами, совершившими преступления сексуальной направленности, и якобы опасался за свою жизнь.

По версии следствия, летом 2011 года Глеб Грозовский в православном детском лагере на территории РФ совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста. Кроме того, считает следствие, в июне 2013 года Грозовский в православном детском лагере на территории Греции совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, 2001 года рождения и 2004 года рождения.

В отношении Грозовского Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Осенью 2013 года судом в отношении священника заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Грозовского, уехавшего к тому времени в Израиль, объявили в международный розыск.

В сентябре 2014 года Грозовский был задержан израильской полицией. В январе 2015 года Окружной суд Иерусалима санкционировал его экстрадицию в России. Защита обжаловала вердикт в Верховном суде Израиля, но суд отклонил апелляцию. 7 сентября 2016 года Грозовский был отправлен из Израиля в Москву.