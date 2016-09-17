Москва, 17 сентября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В России началось формирование 56-й колонный с гуманитарной помощью для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба МЧС России.

mchs.gov.ru Гуманитарная колонна МЧС

Сообщается, что из Ногинского спасательного центра МЧС России (Московская область) в Ростовскую область выехала автоколонна с грузом гуманитарной помощи. Эти грузовики войдут в состав очередной колонны МЧС для Донбасса.

56-я колонная с гуманитарной помощью для Донбасса будет формироваться на базе Донского спасательного центра МЧС, где грузовики с гумпомощью из Ногинска присоединятся к машинам из других регионов России.

В ведомстве уточнили, что колонна доставит в народные республики Донбасса продукты питания, стройматериалы и предметы первой необходимости.

Россия начала отправлять гуманитарную помощь в Донбасс с августа 2014 года, когда гражданская война на Украине достигла пика. Украинские силовики и нацистские батальоны устроили в Донбассе геноцид, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Всего Россия отправила в Донбасс 63 тысячи тонн гуманитарной помощи, что помогло народным республикам Донбасса избежать гуманитарной катастрофы.