Ташкент, 17 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) в качестве своего кандидата в президенты страны выдвинет кандидатуру Хотамжона Кетмонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Узбекистана

Кетмонов является руководителем фракции НДПУ в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и вице-спикером палат.

Кетмонову 47-лет, он уроженец Андижанской области, учитель русского языка и литературы по профессии. Работал в Управлении народного образования Ферганской области, в 2004—2013 годы работал в должности заместителя главы администрации Андижанской области. Женат, имеет троих детей.

Ранее сообщалось, что политсовет Движения предпринимателей и деловых людей — либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинула кандидатуру Шавката Мирзиеева на пост президента страны.

Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» выдвинула кандидатуру Наримана Умарова на высший пост страны, а Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова.

Президент Узбекистана избирается сроком на пять лет. Право на выдвижение кандидата в президенты страны имеют четыре действующие в стране политические партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2016 года президент Узбекистана Ислам Каримов был доставлен в больницу. Спустя несколько дней он умер.

Досрочные выборы президента в Узбекистане пройдут 4 декабря. Выдвижение кандидатов на выборах президента Узбекистана начнется с 30 сентября и завершится 20 октября.

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