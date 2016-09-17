Санкт-Петербург, 17 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Периодическое протапливание зданий Петербурга начнется на следующей неделе. Решение об этом принято в связи с поступившим прогнозом об установлении пониженной температуры наружного воздуха в ночное время, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

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«Ресурсоснабжающие предприятия города готовы к отопительному сезону», — отчитались смольнинские чиновники.

Первым делом батареи потеплеют в детских садах и школах, поликлиниках и больницах, учреждениях социальной защиты.

Регулярное отопление зданий начнется только тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток будет +8 градусов и ниже, и комитет по энергетике и инженерному обеспечению издаст соответствующее распоряжение.

Как отмечается, к осенне-зимнему периоду подготовлено 15 теплоцентралей, 671 теплоисточник и более 60 тыс. км инженерных сетей, из них 8520 км тепловых сетей, реконструировано и капитально отремонтировано 636 км инженерных сетей, из них 109,82 км тепловых сетей.

Помня опыт предыдущей зимы, отмеченной значительным количеством дефектов на теплосетях, в Петербурге к началу отопительного сезона подготовлено 168 аварийно-спасательных формирований численностью 1382 человека, в постоянной готовности в суточном режиме находится 190 бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной большинства ЧП в теплоснабжении Петербурга является физический износ теплотрасс. По данным на весну 2016 года, 43% сетей ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и 18% сетей ГУП «ТЭК СПб» эксплуатируются свыше 25 лет.