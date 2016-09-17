Ташкент, 17 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. И.о президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел ряд назначений в МВД республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

akadmvd.uz Узбекские полицейские

Так, заместителем министра внутренних дел Узбекистана утвержден полковник Саидкарим Нишанбаев, а начальником Главного управления профилактики правонарушений ведомства назначен полковник Алишер Эргашев.

Министром внутренних дел Каракалпакии — республики в составе Узбекистана — стал полковник Айтбай Темирханов.

Среди новых кадровых назначений также утверждение первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом МВД полковника Нодира Курбонова.

Ряд кадровых назначений претерпело УВД Ферганской области.

Так, начальником Управления профилактики правонарушений УВД области назначен подполковник Фаррух Усаров, начальником милиции города Ферганы — полковник Рахмонали Мусаев, ГУВД города Коканда — подполковник Азимжон Юлдашев, ОВД Кувасая — подполковник Кудратжон Уринбоев, ОВД Учкуприкского района —подполковник Зиёхидин Гафуров.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Джизакскую область республики, которой ранее руководил, где произвел ряд увольнений и назначений.