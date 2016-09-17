Майами, США, 17 сентября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трампа заявил, что если он станет президентом, то американо-кубинские отношения претерпят некоторые изменения. Об этом Трамп заявил сегодня, 17 сентября, выступая перед сторонниками в Майами (США, штат Флорида).

Day Donaldson Флаги Кубы и США

Трамп заявил, что политика Обамы в отношении Кубы ошибочна, и если он станет президентом, то обязательно изменит её. Республиканский кандидат считает, что Обама просто сделал уступки нынешнему руководству Кубы. Само это руководство Трамп называет режимом и обвиняет в «коммунистическом угнетении» кубинского народа в соответствии с канонами времен холодной войны.

«Односторонняя сделка президента Обамы с Кубой выгодна только режиму Кастро. Но все уступки, которые Барак Обама сделал режиму, совершались посредством указа. Это значит, что следующий президент может дать указу обратный ход, что я и сделаю, если режим Кастро на согласится удовлетворить наши требования. Эти требования касаются свобод вероисповедания и политических взглядов для кубинского народа», — сказал Трамп.

Риторика Трампа вполне понятна с учетом штата, в котором он делает эти заявления, — Флорида. Именно здесь проживают граждане США кубинского происхождения, которые бежали с Острова Свободы после революции 1959 года. Они не очень довольны нормализацией американо-кубинских отношений, которая произошла при администрации Обамы. Нынешний курс Вашингтона не предусматривает требование смены политического строя Кубы.