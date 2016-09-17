Мурманск, 17 сентября, 2016, 10:09 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Свыше 17 миллионов рублей федеральных и региональных субсидий получат муниципалитеты Мурманской области на поддержку малого и среднего бизнеса. Таковы данные правительства Мурманской области.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Алексей Барышкин, такая субсидия стимулирует органы местного самоуправления более активно взаимодействовать с бизнесом на местах, выявлять новые интересные бизнес-инициативы, формировать локальную бизнес-экосистему.

«Именно в муниципалитетах, получивших такие субсидии, малый бизнес чувствует себя более комфортно, — объяснил Барышкин. — Для муниципальных образований субсидии — это тот небольшой финансовый рычаг, который позволяет напрямую стимулировать развитие наиболее перспективных и активных предприятий малого бизнеса».

По мнению эксперта, в последние 2 года востребованность этих мер со стороны предпринимателей повысилась. Власти, тем временем, изменили порядок проведения конкурса среди желающих претендовать на господдержку. Так, новая редакция предусматривает уменьшение максимального размера субсидии с 4 млн рублей до 3 млн рублей. Как поясняют в правительстве, это обусловлено необходимостью вовлечения большего количества муниципальных образований в работу по развитию предпринимательства и содействию занятости, в том числе в удалённых от областного центра населенных пунктах и моногородах.

Например, на участие в конкурсном отборе в 2016 году были представлены заявки от 13 муниципальных образований по 15 мероприятиям. Бюджет конкурса составил 14,6 млн рублей, в том числе 4 миллиона за счёт средств областного бюджета, остальное — федеральные средства.

Впрочем, наличие этих средств в корне не решает проблемы бизнеса. Которые, по мнению генерального директора АО «Корпорация развития Мурманской области» можно разделить на две группы.

«Первая — это сложности, обусловленные общей макроэкономической ситуацией, — сообщил Барышкин. — Здесь наиболее проблемными моментами являются слабая доступность финансовых ресурсов, существенный спад на потребительском рынке, общее снижение числа заказов со стороны крупных предприятий и госструктур, обусловленное необходимостью снижения затрат».

Вторая группа сложностей, по мнению Барышкина, обусловлена спецификой Мурманской области.

«Здесь в первую очередь необходимо отметить северное удорожание, — отметил эксперт. — Предприятия Мурманской области по сравнению с аналогичным бизнесом в более южных регионах несут дополнительные затраты по обеспечению работникам гарантий, которые федеральный центр «скинул» на бизнес на Крайнем Севере. Факторы удорожания — предоставление более длительного отпуска (52 дня вместо 28 в центральной России), оплата проезда в отпуск и обратно работникам раз в два года, сокращённая на 4 часа продолжительность рабочей недели у женщин. Помимо этого, у нас выше издержки, связанные с особенностями климата, а также географическим положением. По оценкам, рост себестоимости продукции мурманских предприятий за счёт северного удорожания может достигать 25−30% по сравнению с аналогичными компаниями центра и юга России. Северное удорожание начало сказываться очень давно: из-за этого исторически местные предприятия меньше инвестировали в развитие бизнеса, что привело к постепенному отставанию наших компаний во многих сферах. По некоторым оценкам, объём вынужденного накопленного недоинвестирования имеет порядок, сопоставимый с валовым региональным продуктом за 3 года. В настоящее время проблема северного удорожания ещё больше обострилась: возрастает ценовая конкуренция, где наши компании бессильны бороться с предприятиями других регионов России».

Но всё более существенной для местного бизнеса становится проблема дефицита квалифицированных кадров, обусловленная оттоком экономически активного населения с Севера, напомнил Барышкин.

«Отток же в значительной степени обусловлен северным удорожанием, — отметил эксперт. — При этом в удалённых муниципалитетах области наблюдается достаточно высокий уровень безработицы. Ситуация, которая на первый взгляд выглядит парадоксальной, на деле как раз и показывает, что экономика северных регионов может быть сбалансирована только при серьёзной и целенаправленной государственной поддержке».

К слову, по данным мурманских властей, ранее предоставленные муниципалитетам средства на развитие бизнеса позволили в 2013 году оказать поддержку 60 субъектам малого и среднего бизнеса, что дало возможность создать 55 рабочих мест, в 2014 году — 47 субъектам, создавшим 58 рабочих мест, а в 2015-м — 43 малым и средним предприятиям, где создано 61 рабочее место.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году Мурманская область впервые вышла из списка аутсайдеров по безработице. Так, по состоянию на 1 июля этого года численность безработных граждан в Мурманской области составила 6 825 граждан, это на 1,5% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Количество вакансий, тем временем, за 6 месяцев этого года увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим. Их было заявлено в службу занятости порядка 17 тысяч.