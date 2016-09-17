Бишкек, 17 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского по случаю его 60-летия. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева

Сообщается, что Путин вручил орден Александра Невского Атамбаеву в ходе двусторонней встречи, которая проходит сегодня утром в Бишкеке. Орден вручен за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнёрства.

Путин находится в Бишкеке, где принимает участие в юбилейном саммите СНГ.

На двусторонней встрече Атамбаев заявил, что очень рад приезду Путина и российской делегации. «Считаю, что одно из моих самых главных достижений за почти пять лет работы президентом — то, что я все‑таки вернул отношения с Россией в нормальное русло», — сказал президент Киргизии.

Путин в ответ поблагодарил Атамбаева за добрые слова и поздравил его с днем рождения. Сегодня президенту Киргизии исполняется 60 лет.

Путин отметил, что российско-киргизские отношения развиваются по всем линиям — и по гражданским, и по военным.

«Конечно, мы работаем в непростых условиях, тем не менее в целом мы со стоящими перед нами задачами справляемся. И у нас сегодня есть замечательная возможность поговорить по всему комплексу наших отношений», — отметил Путин.