Ташкент, 17 сентября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» выдвинула кандидатуру Наримана Умарова на пост президента Узбекистана в ходе пленума партии. Передает корреспондент ИА REGNUM.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Узбекистана

Нариман Умаров является главой фракции СДПУ «Адолат» в Законодательной (нижней) палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и вице-спикером нижней палаты.

Наримон Маджитович Умаров родился 1 августа 1952 года в Ташкенте, по национальности узбек. В 1974 году окончил Ташкентский политехнический институт по специальности «Гидрогеолог и инженер-геолог». Кандидат геологических наук.

До работы в парламенте занимался вопросами экологии, возглавлял, в том числе Государственный комитет по охране природы.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, еще два кандидата в президенты Узбекистана выдвинуты демократической партией Узбекистана «Миллий тикланиш» — Сарвар Отамурадов и от Либерально-демократической партии Узбекистана временно исполняющий обязанности президента страны Шавкат Мирзиёев.