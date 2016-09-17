Вашингтон, 17 сентября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон возобновила свою предвыборную кампанию после инцидента в Нью-Йорке и приняла участие в телепрограмме The Tonight Show на телеканале NBC, которую ведет Джимми Фэллон.

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Напомним, 11 сентября на траурной церемонии в память жертв террористических актов 9/11 в Нью-Йорке, Клинтон стало плохо, и она упала в обморок. Все мировые СМИ облетела видеозапись, на которой показан момент, как охрана втаскивает обмякшую Клинтон в автомобиль.

Предвыборный штаб объявил, что врачи диагностировали у Клинтон пневмонию. Кандидат приняла решение приостановить избирательную кампанию до 16 сентября.

В итоге Клинтон поучаствовала в передаче The Tonight Show. Когда она вошла в студию ведший Фэллон надел медицинскую маску и поприветствовал кандидата в президенты США. Клинтон шутку Фэллона оценила и дала ему «пять». При этом ведущий тут же продезинфицировал руку.

Стоит отметить, что падение в Нью-Йорке — это далеко не первый случай ухудшения самочувствия Клинтон на публике. Кандидат от демократов дольно часто кашляет во время выступлений, иногда эти приступы длятся по нескольку минут. До инцидента в Нью-Йорке Клинтон падала в обморок уже несколько раз.